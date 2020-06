Skuespiller fra populær tv-serie sigtet for tre voldtægter

Tre kvinder har sigtet Daniel Masterson for i alt tre voldtægter. Den første fandt angiveligt sted for 19 år siden

Den 44-årige skuespiller Daniel Masterson er blevet sigtet for tre tilfælde af voldtægt.

Det annoncerede politiet i Los Angeles onsdag ifølge blandt andre NBC.

Danny Masterson præsenterer her en pris ved CMT Music Awards i juni 2017 sammen med skuespilleren Ashton Kutcher. Ashton Kutcher og Mila Kunis var også blandt hovedrollerne i 'That '70s Show, der løb over skærmen fra 1998 til 2006. Foto: Ritzau Scanpix

Politiet udsendte tirsdag en arrestordre på Daniel Masterson, der især er kendt for sin rolle som Steven Hyde i tv-serien 'That 70's Show'. Dagen efter blev han sigtet for voldtægt af tre forskellige kvinder mellem 2001 og 2003.

En af voldtægterne blev ifølge sigtelsen begået mod en dengang 23-årig kvinde mellem januar og december 2001. En anden mod en 28-årig kvinde, som angiveligt blev voldtaget af Daniel Masterson i april 2003 i hans hjem. Den tredje sigtelse omhandler voldtægt af en 23-årige kvinde, der ifølge sigtelsen blev voldtaget af skuespilleren mellem oktober og december 2003.

Danny Masterson med de øvrige hovedroller i 'That '70s Show' Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon, Topher Grace og Wilmer Valderrama. Foto: Robert Sebree/20th Century Fox/Kobal/Shutterstock

Daniel Mastersons advokat går efter en frifindelse, og siger ifølge NBC, at hans klient er uskyldig.

De tre kvindelige ofre har via deres advokater udsendt en officiel udtalelse, hvor de blandt andet siger, at 'alt vi ville have, var retfærdighed, ansvarlighed og sandhed'.

Anklagerne har ifølge NBC afvist at sigte Daniel Masterson for to yderligere tilfælde af seksuelle overgreb på grund af henholdsvis manglende beviser og forældelsesfrist.