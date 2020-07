Skuespiller fundet død: Nu reagerer 'Glee'-stjernerne

Den 33-årige amerikanske skuespiller Naya Rivera blev mandag fundet død i søen Lake Piru i Californien efter at have været forsvundet siden onsdag i sidste uge.

Nu tyer en række af stjernerne fra den populære tv-serie 'Glee', som Rivera spillede med i, til de sociale medier for at udtrykke deres sorg over tabet af kollegaen.

Se også: Lig fundet ved sø er den savnede Glee-skuespiller Naya Rivera

En af dem, der har sat sig til tasterne, er sanger og skuespiller Demi Lovato, som i et par episoder af 'Glee' spillede Naya Riveras karakters kæreste.

'RIP Naya Rivera. Jeg vil altid værdsætte den mulighed, jeg fik, for at spille din kæreste i 'Glee'. Den karakter, du spillede, var banebrydende for tonsvis af queer-piger, som ikke var sprunget ud (som mig på det tidspunkt) og for queer-piger, som var åbne, og din ambition og det, du opnåede, var inspirerende for alle verdens latina-kvinder,' skriver stjernen.

Hun afslutter sin opdatering med tanker til Riveras familie: 'Mit hjerte er hos dine elskede i denne tid'.

Da nyheden om Riveras forsvinden kom, var Demi Lovato en af de første, der skrev, at hun bad for den forsvundne stjerne.

Årsdag for dødsfald

Også 'Glee'-kollegaen Lea Michele viser sin sorg på Instagram. I sin story har hun postet et sort-hvid billede af Naya Rivera efterfulgt af et tilsvarende sort-hvid billede af den afdøde 'Glee-stjerne' Cory Monteith.

Tilfældet ville, at liget af Naya Rivera blev fundet netop på årsdagen for Cory Monteiths død for syv år siden. Den 30-årige skuespiller døde som resultat af en forgiftning ved blanding af alkohol og heroin.

Lea Michele hylder sin afdøde kollega med et billede på Instagram. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

På tidspunktet for sin død dannede han og Lea Michele par.

Flere af stjernerne fra tv-serien 'Glee' har været ramt af ufattelige tragedier. Læs mere om dem her (+).

Lea Michele og Naya Riveras forhold til hinanden var stormfuldt, og der har over årene været mange skriverier om fjendskabet imellem dem. I 2016 kaldte Naya Rivera det dog ifølge People en sag, der var 'blæst ud af proportioner'.

'En af 'Glee'-forfatterne sagde engang, at Lea og jeg var som to sider af det samme batteri, og det opsummerer os meget godt. Vi er begge stærke, viljestærke og konkurrencemennesker - ikke bare over for hinanden, men over for alle - og det er ikke et godt miks', skrev Rivera i sin bog 'Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up'.

'Kan ikke matches'

'Glee'-stjernen Chris Colfer er også knust over tabet af Rivera.

Efter fund af lig: Deler stærkt billede

'Hvordan kan du vise al din kærlighed og respekt for en person i et opslag? Hvordan kan du opsummere et årti med venskab og grin alene med ord? Hvis du var venner med Naya Rivera, kan det simpelthen ikke lade sig gøre,' skriver han på Instagram og fortsætter:

'Hendes godhed og humor kan ikke matches. Hendes skønhed og talent var fra en anden verden. Hun sagde sandheder til magthaverne med giftighed og frygtløshed.'

Naya Rivera forsvandt på en sejltur med sin fire år gamle søn, Josey, og hendes lig blev fundet mandag. Politiet fortalte i den forbindelse, at der ikke er fundet tegn på hverken en forbrydelse eller forsøg på selvmord.

- Han (sønnen Josey, red.) og Naya svømmede i søen sammen. Sønnen har beskrevet, hvordan han blev hjulpet ombord på båden af Naja. Han fortalte efterforskerne, at han kiggede tilbage og så hende forsvinde under vandets overflade.

- Vi tror, at hun samlede energi nok til at få sin søn ombord på båden, men ikke havde kræfter nok til at redde sig selv, sagde Bill Ayub, som er sherif i området, i forbindelse med fundet af Rivera.