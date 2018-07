Skuespiller hudløst ærlig om sin graviditet: Nu bliver hun hyldet igen og igen

Hun har prøvet det før, men ikke desto mindre erkender den 30-årige amerikanske skuespiller Hilary Duff, at det kan være en kamp at være gravid.

I marts 2012 fødte hun sønnen Luca, men noget tyder på, at hendes anden graviditet langt fra er lige til. Hun har nu delt et billede af sin gravide mave på Instagram, hvor hun understreger, at det ikke er nogen leg at være gravid.

'Brysterne er store, maven er stor, kroppen er stor. Mand, det er hårdt at være gravid', skriver hun på Instagram og fortsætter:

'Al kærlighed til alle mødre, der får det til at se let ud... Denne rejse er fandens hård, men også virkelig speciel'.

Hun beskriver samtidig nogle af de mange gener, der kan være ved at vente sig.

'Næsten umuligt at tage mine sko på. Træt af at stå op ni gange om natten for at tisse og at se denne mærkelige krop, som lige nu ikke er min egen, i spejlet. Kvinder er så seje. Det er en reminder til mig selv og for at minde andre om, hvor stærke og smukke vi er. VI HAR STYR PÅ DET'.

Opslaget har fået over 900.000 likes, og flere hylder nu stjernen for sin ærlighed.

'Du ser fantastisk ud! Jeg venter mig også. Vi har styr på det!', kommenterer Damaris Aragon.

'Jeg elsker det opslag! Det er HÅRDT!!!!! Men vi er så stærke. Det ændrer fuldstændig ens liv!', skriver Laura Renshaw.

'AMENNNN! Det er så sandt! Så træt af at stå op ni gange om natten. Otte uger tilbage', kommenterer Maria D'Amico.