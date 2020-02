Skuespiller i chok: Mobbet til at stå frem som homoseksuel

Jameela Jamil blev hængt ud for sit nye job som vært på et program, der hylder homoseksualitet. Nu er hun selv sprunget ud

Skuespiller Jameela Jamil, der er mest kendt for sin rolle i tv-serien 'The good place', har på det sociale medie Twitter fortalt, at hun er homoseksuel.

Det har hun følt sig nødsaget til, efter hun er blevet mobbet og svinet til på nettet af forskellige folk fra LGBTQ-miljøet, fordi HBO har annonceret hende som dommer i det kommende program 'Legendary'.

Programmet sætter fokus på den kultur i LGBTQ-miljøet, hvor man klæder sig ud og danser, poserer og bevæger sig til forskellig musik.

Jameela har siden 2015 dannet par med James Blake

Hele showet kaldes 'voguing' og har været kendt i de homoseksuelle miljøer siden 1920'erne.

Mens deltagerne danser, vurderer et panel af dommere, hvem der er de bedste.

Netop den rolle blev Jameela Jamil tilbudt - men fordi hun ikke var stået frem som homoseksuel, var der flere i miljøet, der blev forarget over valget.

'Det her er grunden til, at jeg aldrig er kommet officielt ud som homoseksuel', skrev hun i et længere opslag på sin Twitter-profil.

'Jeg har tilføjet en regnbue ved mit navn på Twitter, da jeg følte mig klar til det for et par år siden. Men det her er ikke noget, der er let at acceptere i det sydlige asiatiske miljø. Jeg har altid svaret ærligt, hvis nogen har spurgt mig direkte, men jeg har holdt det på lavt blus, fordi jeg var bange for at blive anklaget for at lyve, og det her er noget, der har forvirret mig, siden jeg var et barn', skriver hun.

Hun har spillet med i 'The good place' siden 2016. Foto: Ritzau Scanpix/Andrew Kelly

Men selvom Jameela Jamil nu har gjort det klart, at hun er 'rigtig' nok til at blive valgt som dommer til programmet, ved hun godt, at det at være homoseksuel ikke nødvendigvis betyder, at man ved meget om kulturen ved ballerne, som konkurrencerne kaldes.

'Jeg ved godt, at bare fordi jeg er homoseksuel, er jeg ikke en, der ved alt om baller. Men jeg har et privilegium og en magt samt en stor følgerskare, som jeg kan tage med til dette show. Nogle gange kræver det stor magt at få et show til at lykkes, så vi kan få det vigtige frem i lyset', skriver hun og afslutter på en trist note:

'Det her er slet ikke sådan, jeg ville komme ud