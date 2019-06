Skuespiller i dødsstrejke: Har ti dage tilbage

Den 60-årige Pete Smith nægter at gå i dialysebehandling i protest mod New Zealands 'koloniale' opførsel

Den 60-årige skuespiller Pete Smith fra New Zealand, der er kendt for de verdensberømte film som 'The Piano', 'Once We Were Warriors' og 'The Quiet Earth', fik for fire år siden en alvorlig nyresygdom. Han har siden dengang gået til dialysebehandling på hospitalet tre gange om ugen. Og det er i forbindelse med disse behandlinger, at han nu igen trækker overskrifter på New Zealand.

Pete Smith, der tilhører den oprindelige maori-befolkning på New Zealand, bliver nemlig behandlet på Kaitaia Hospitalet, hvor stort set samtlige patienter er maorier.

Pete Smith ses her på en strand på nordøen af New Zealand. Foto: John McWilliam

I forbindelse med sin behandling har Pete Smith flere gange om ugen set en ældre maori-mand i 70'erne, der afsoner en dom i et nærliggende fængsel. Han bliver hver gang ført til hospitalet i lænker, når han skal i dialysebehandling.

Og i Pete Smiths øjne er det en unødvendig opførsel fra fængslet, der både er nedværdigende for den ældre mand, men samtidig også kan virke traumatiserende for de øvrige patienter og skabe minder om New Zealands tidligere 'koloniale' opførsel, der bare er ført op til moderne tid.

Den ældre fange i lænker fik ifølge Pete Smith en maori-bedstemor til at græde, og mange andre patienter på hospitalet blev forfærdet og vrede over synet.

Det vil Pete Smith nu sætte en stopper for, og den 60-årige maori-skuespiller vil ovenikøbet sætte sit liv på spil for at stoppe den umenneskelige behandling af den ældre mand.

Pete Smith har nemlig besluttet at blive væk fra sine tre ugentlige dialysebehandlinger i protest mod behandlingen af den ældre fange, indtil der er gjort noget ved sagen. Og han er allerede startet på sin livsfarlige protest.

Det skriver mediet New Zealand Herald.

Pete Smith er her fotograferet med sine to hunde. Foto: John McWilliam

Den 60-årige skuespiller har i øvrigt oplyst, at han kun kan overleve i cirka ti dage uden at modtage dialysebehandling.

Til mediet har Pete Smith sagt følgende om sagen:

'De bragte den ældre mand ind gennem hovedindgangen til hospitalet. Og han var i lænker. Det er gentagelse af de koloniale attituder, der gik ud på at angribe maori-befolkningen og sætte dem i lænker og behandle dem som dyr. Vi har brug for lidt mere værdighed og lidt mere diskretion,' siger Pete Smith og tilføjer:

'Jeg ved godt, at jeg vil blive meget syg uden min dialysebehandling. Men man er nødt til at stå ved sine holdninger,' siger skuespilleren.

Direktøren for fængselssystemet Northland Region Corrections Facility, Michael Rongo, fortæller, at han er klar over Pete Smiths bekymringer. Og fængslet har allerede sørget for, at den ældre fange nu har fået et separat rum, hvor han under mere private omstændigheder kan modtage sin behandling.

Om det er nok til at Pete Smith vil afbryde sin 'dødsstrejke' er uvist. Måske vil han også kræve, at behandlingen skal foregå, uden at den ældre mand er i lænker.

Ekstra Bladets reporter Kim Kastrup har i øvrigt i 2004 besøgt Pete Smith og overnattet hos ham i hans hjem i Takahue i det nordlige New Zealand, mens han stadig var ved godt helbred og endnu ikke havde fået sin markante maori-tatovering. Dengang boede han sammen med sin kone, Mona, og sine fire børn. Pete Smith bød i øvrigt på en glimrende omgang morgenmad med alt, hvad hjertet begærer.

Pete Smiths gode ven John McWilliam fortæller til Ekstra Bladet, at der i starten af Pete Smiths sygdomsforløb var planer om, at han skulle have transplanteret en nyre fra en af sine sønner. Men lægerne mente, at det var for farligt, fordi Pete Smith også samtidig har hjerteproblemer.