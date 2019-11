Skuespiller i kæmpe brandert: Anholdt på sin fødselsdag

Den 47-årige Hollywood-skuespiller Tyler Christopher, der især er kendt for tv-serierne 'General Hospital', 'Horton-sagaen' samt filmen 'Into the West', fik en usædvanlig negativ afslutning på sin fødselsdag, da han i mandags blev anholdt for voldsom beruselse af politiet i den lille by Martinsville i den amerikanske stat Indiana.

Tyler Christopher kom dermed til at tilbringe en del af sin fødselsdag i en fængselscelle.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og TMZ

Tyler Christopher er her fotograferet til Emmy Awards i maj måned i år. Foto: Shutterstock

Tyler Christopher, der også er kendt for sit tidligere ægteskab med verdensstjernen Eva Longoria, blev sigtet for offentlig beruselse. Politiet i Morgan County har over for Fox News bekræftet sagen.

I forbindelse med anholdelsen blev der også taget et politifoto af Tyler Christopher, hvor man kan se, at han har ladet sit skæg gro, siden hans fans sidste gang så ham i en tv-serie. Det er også tydeligt på billedet, at Tyler Christopher har et markant mærke midt på næsen.

Ifølge TMZ var politiet i Martinsville mandag aften blevet kontaktet af en Über-chauffør, der havde haft Tyler Christoffer med i sin bil som passager. Chaufføren berettede for politiet, at Tyler Christopher var voldsomt beruset og havde tisset i bukserne. Da politiet anholdt ham, blødte den 47-årige skuespiller fra et sår midt på næsen.

Tyler Christopher blev i første omgang kørt til et hospital, hvor han skulle tage en alkoholtest. Her fremgik det, at han var tre gange mere beruset end maksimum-promillen for at køre lovligt i bil.