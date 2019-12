Skuespiller i pinlig bikini-brøler: 'Det gør os menneskelige'

Den 46-årige skuespiller Kate Beckinsale har på det sidste oversvømmet sine sociale medier med det ene afslørende bikini-billede efter det andet.

Stjernen har i forbindelse med en tur til stranden vist ikke bare en, men tre bikinier frem, mens hun viser sin uovertrufne form.

Dog viser de polerede og flotte billeder ikke altid hele sandheden.

Kate Beckinsale valgte derfor at forklare sin sjove brøler ved et af billederne, hvor hun har en hvid underdel på.

'Hvad gør os menneskelige? At være nødt til at konfrontere vores egen dødelighed, sætte spørgsmålstegn ved vores oprindelse gennem filosofi, religion og videnskab', starter hun opslaget på sin Instagram-profil.

'Og det faktum at vi har hvide bikini-underdele på, og vi inden for en time vil sætte os på en chokoladeis', skriver hun og afslører, at den fine hvide underdel, hurtigt var blevet brun efter uheldet.

Vilde med ærligheden

Mange af stjernens følgere synes dog, at billedet var skønt - og teksten endnu bedre.

'Al den skønhed og også god humor', skrev en.

'Det her er grunden til, at jeg følger Kate', skrev en anden.

Kate Beckinsale har også for nyligt afsløret, at en chokoladeis ikke er det eneste, hun er kommet til at sætte sig i.

En knust croissant fandt også vej til stjernens bag.

'Nyhed og interessant følelse. Det viser sig, at jeg uden at vide det sad på en kæmpe croissant', det skrev hun i et sexet selfie, som hun lagde ud tidligere.