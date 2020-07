Skuespiller i sorg: Sender stor hyldest

Efter syv dages søgen efter sit elskede kæledyr har Orlando Bloom nu fortalt, at hunden Mighty ikke længere er blandt os.

Det gør han på det sociale medie Instagram, hvor han også har afsløret, at han nu er indehaver af en ny tatovering hen over hjertet.

Den kendte skuespiller har fået skrevet 'Mighty' som en hyldest til sin nu afdøde hund.

Orlando med hunden Mighty, da den stadig var i live. Nu mindes han den med en tatovering. Foto: Ritzau Scanpix

Til billederne har Orlando Bloom delt en længere forklaring omkring Mightys dødsfald og sit knuste hjerte.

'Mighty er på den anden side nu. Efter syv dage, hvor vi har ledt fra morgen til aften, fandt vi hans halsbånd. Jeg har grædt mere, end jeg troede var muligt, og det har været en helende oplevelse. Der er ikke en sten, jeg ikke har vendt. Jeg har kravlet gennem alle huller, og jeg har ledt på alle breder', skriver han indledningsvist i opslaget.

Han fortæller, at der var to hunde ude og lede efter Mighty, og at de gjorde deres bedste.

'Jeg føler mig så taknemmelig for at have lært fra Mighty, at kærlighed er for evigt og den sande mening af hengivenhed. Jeg er sikker på, at han kigger ned på mig og fløjter fra alle haverne og ved, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at respektere vores bånd. Jeg er ked af det. Jeg elsker dig', skriver skuespilleren.