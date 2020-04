Skuespiller i vild forvandling: 'Jeg har været god til at skjule det'

Fans så måbende til, da de klikkede ind på Shanna Moaklers nyeste billeder på Instagram.

Mandag delte den tidligere playboymodel et dramatisk før- og efter billede, hvor man kunne se, hvor meget vægt hun havde tabt sig.

'Ignorer, at jeg ser helt forfærdelig ud på de her billeder. Jeg ville vise, hvordan min krop ser ud efter et år. Jeg ved, at folk vil sige, at jeg ser godt ud på billedet til venstre (før billedet), og det er sødt. Men jeg har gemt min vægt ret godt, og jeg havde det ikke godt', starter hun teksten til billedet.

'Jeg var virkelig ulykkelig og ked af det. Jeg trænede som et dyr uden resultater', skriver hun.

Hun forklarer, at træningen ikke virkede, fordi hun samtidig havde fået en recept på nogle hormoner fra sin læge, der gjorde, at hun tog meget på.

Hun valgte derfor en anden vej, hvor hun startede med en 'mommy makeover', hvor hun fik fjernet en masse fedt og strammet kroppen op.

Derefter begyndte hun at arbejde med en ernæringsekspert, der hjalp hende med kosten.

'Det var ikke noget, der skete over natten. Men jeg havde et godt team, og nu træner jeg hver dag. Jeg spiser sundt, men jeg lader også mig selv spise nogle lækre ting en gang i mellem.

Shanna har tidligere været gift med musikeren fra Travis Barker fra Blink-182. De blev skilt i 2008.

De har to børn sammen.

Shanna Moakler har også en datter med bokseren Oscar De La Hoya