Skuespiller i vild forvandling

Hold da fest en forvandling.

Der er brugt mange timer i sminkestolen for både Russell Crowe, 54, og Sienna Miller, 37, forud for en kommende serie om den skandaleramte tidligere Fox News-boss Roger Ailes.

Her spiller Russell Crowe bossen selv, mens Sienna Miller spiller hans hustru, Elizabeth Tilson.

Og i den forbindelse har Miller - og Crowe - begge gennemgået en voldsom forvandling for at ligne bedst muligt.

Det viser nye billeder fra optagelserne.

Sienna Miller er ikke til at genkende i den kommende serie, hvor hun spiller Roger Ailes' hustru. Foto: AJR Photo/Mega

Se også: Åh nej: Kendt skuespillerinde gled i bræk… så kom hunden

Fedmedragt og masser af sminke

Serien har fået navnet 'The Loudest Voice in the Room' og viser Miller iført masser af sminke for at skjule sin egentlige alder. Russell Crowe er ifølge britiske medier iført en såkaldt fedmedragt, der giver lidt ekstra kilo på sidebenene.

Serien kommer til at bestå af otte episoder og følger de sidste ti år frem til Roger Ailes' død i 2017.

I sommeren 2016 blev Roger Ailes, grundlægger og direktør for Fox News Channel, tvunget til at forlade den konservative tv-station efter anklager om sexchikane.

Russell Crowes forvandling er også tydelig. Foto: SteveSands/NewYorkNewswire/Mega

Her ses den virkelige Roger Ailes på et billede fra 2006. Foto: AP

Roger Ailes røg ud, efter en række kvinder hævdede, at deres karriere på tv-stationen gik i stå, fordi de havde afvist seksuelle tilnærmelser fra topdirektøren. Noget han selv afviste.

Sienna Miller og Russell Crowe bliver ikke de eneste stjerner på rollelisten. Simon McBurney spiller rollen som Rupert Murdoch, og Naomi Watts er hyret ind for at spille rollen som den tidligere vært på Fox News Gretchen Carlson. Derudover vil Seth MacFarlane spille den tidligere talsmand for Fox News Brian Lewis.

Babysitter-forbandelsen: Kendte der har scoret barnepigen