Skuespiller indrømmer efter brud: 'Jeg var et røvhul'

34-årig Mila Kunis og 37-årig Macaulay Culkin, der kendt for sin rolle i 'Alene Hjemme'-filmene, var kærester i en lang periode, men kærligheden mellem stjerneparret holdt ikke, og de slog op i 2011.

Nu fortæller Kunis i podcasten Armchair Expert, at hun var årsagen til bruddet.

- Jeg havde et forfærdeligt, forfærdeligt brud. Jeg fuckede virkelig op. Jeg var et røvhul, da jeg var i 20'erne, og det skal jeg være den første til at indrømme. Og det er noget, der har taget mig lang tid at komme over og sige: 'Ja, ved du hvad, jeg var en nar', og jeg accepterer det og står ved det, siger Mila Kunis.

I interviewet går hun ikke nærmere ind i, hvordan hun fuckede forholdet op. Kunis pointerer dog, at hun har tilgivet sig selv nu.

Mila Kunis og Macaulay Culkin sammen i 2007. Foto: All Over Press

Ombejlet Culkin

Mila Kunis og Macaulay Culkin begyndte at date i 2001, og de forsøgte at holde deres forhold privat.

Det var dog vanskeligt, fordi den dengang unge Culkin var meget ombejlet grundet sin rolle som Kevin i 'Alene Hjemme'-filmene.

- Han var en kæmpe stor stjerne. Du kunne ikke gå på gaden med ham. Han havde altid denne underlige tiltrækning, da fans skreg, da de så ham, sagde Mila Kunis i The Howard Stern Show i 2016.

Der var ligeledes rygter om, at Mila Kunis og Macaulay Culkin skulle giftes, men de rygter afviste Kunis.

Skuespillerinden var blot 16 år, da hun startede med at date Culkin. Da de gik fra hinanden, indledte hun et forhold med den nu 40-årige skuespiller Ashton Kutcher. Parret blev gift i 2015 og har to børn sammen.

Macaulay Culkin dater i øjeblikket skuespilleren Brenda Song.

