Skuespiller: Jeg elsker mine bittesmå bryster

'På et tidspunkt var min bh så fyldt med vat, at jeg med garanti kunne overleve en faldskærmsulykke'

Den britiske skuespillerinde Nicola Thorp, der især er kendt for sine roller i de populære tv-serier 'Coronation Street' og 'Father Brown', melder nu i sin klumme i den britiske avis Metro ud, at hun elsker sine bittesmå bryster.

Herunder kan du se Nicola Thorp i en stram t-shirt med meget flade bryster.

Den noget usædvanlige afsløring kommer i forbindelse med Nicola Thorps fortælling om en foto-serie og et interview, som hun lavede med et britisk medie tidligere på året.

'Dagen før artiklen skulle i avisen, bad jeg om at se de billeder, som fotografen havde taget. Det er nemlig sjældent, at jeg kan lide billeder af mig selv. Så jeg ville bare forberede mig på det værste.'

Således fortæller Thorp og tilføjer:

'Men på det billede de sendte mig, var der nogle bryster, som helt sikkert ikke var mine. Jeg mener ikke, at de havde lavet større bryster, eller grimmere bryster eller rundere bryster. De havde simpelthen redigeret en anden persons bryster ind, der hvor mine egne bryster sad.'

'Da jeg gik i skole blev jeg som teenager altid drillet på grund af mine små bryster, og jeg fik øgenavnet 'trænings-bh'. Så skiftede jeg til en bh, der var så fyldt med vat, at jeg med garanti kunne overleve en faldskærmsulykke'.

Nicola Thorp har imidlertid i dag intet imod sine meget små bryster. Hun er tværtimod kommet til at elske dem med årene.

'Jeg har siden lært at elske mine meget små bryster. Nu siger mine stor-brystede veninder, at de misunder min mulighed for at gå uden bh samt at sove på maven'.