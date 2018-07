Skuespiller: Jeg er ikke alkoholiker - jeg er allergisk

For nyligt endte en flyvetur dramatisk for den irske skuespiller Jonathan Rhys Meyers, der især er kendt for tv-serien 'The Tudors'.

8. juli blev den 41-årige Rhys Meyers arresteret, da han ankom til lufthavnen i Los Angeles med fly fra Miami, fordi han efter sigende skulle have været overfuset sin kone, Mara, verbalt under flyveturen.

Han havde angiveligt drukket, og det er ikke første gang, at den kendte skuespiller er kommet i problemer efter alkoholindtag, og for lidt under et år siden fik han et sammenbrud i lufthavnen i Dublin.

Jonathan Rhys Meyers som mange kender ham i rollen som Henry d. 8 i tv-serien 'The Tudors' sammen med medspilleren Natalie Dormer. Foto: Allstar Picture Library

Dengang var forklaringen, at hans kone havde haft en ufrivillig abort, at det var årsagen til hans opførsel.

- Min mand er en irer, som kæmper med alkoholisme og depression. Han valgte at drikke mellem to jobs for at kunne leve med den tristheden, forklarede hun i et opslag på Instagram.

I et nyt interview afviser den kendte skuespiller imidlertid at være alkoholiker og hævder, at han 'slet ikke kan lide smagen af alkohol'.

- Jeg er ikke alkoholiker - jeg er allergisk over for alkohol hver gang, jeg drikker det, fortæller han til magasinet Event ifølge Daily Mail.

I 2015 blev skuespilleren fotograferet, mens han drak vodka direkte af flasken. Foto: Scanpix

- Når jeg drikker, er konsekvenserne så ødelæggende, at det er et problem. Men jeg har aldrig behov for en drink. Det er ikke noget, jeg har trang til, konstaterer han.

Han erkender dog, at han er 'faldet af vognen', som det hedder i AA-terminologi.

- Jeg har skuffet mig selv ved at falde tilbage, og det er mit ansvar. Det er ingen andres skyld, slår han fast.

Lufthavne har flere gange dannet rammen om skuespillerens alkoholproblemer. Udover den seneste episode og den fra september sidste år er han blevet anholdt for offentlig beruselse i Dublin lufthavn i 2007 og i Paris i 2011.

- Folk, der går igennem det her, leder efter ting i deres liv, der 'trigger' dem. Og lufthavne 'trigger' mig, fordi man er tvunget til at sidde der i tre timer, du må ikke ryge, og du er omgivet af alkohol, siger han og tilføjer, at det dog ikke burde være en undskyldning for ham.

Jonathan Rhys Meyers er endnu engang gået i behandling.

