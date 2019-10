Skuespiller John Witherspoon er død

Hans karriere inkluderede roller i serien 'Friday' og 'The Boondocks', der kørte i flere årtier.

John Witherspoon døde tirsdag 77 år gammel i sit hjem i Los Angeles.

Hans manager Alex Goodman har over for NBC News bekræftet den sørgelige nyhed.

'Det er med den største sorg, at vi kan bekræfte, at vores elskede mand og far John Witherspoon, en af de mest hårdtarbejdende mænd i branchen, er død i sit hjem i Sherman Oaks', lød det fra familien i en meddelelse, Goodman gav videre til NBC News.

'Han efterlader sig sin kone og sønner samt en stor familie. Vi er alle i chok. Vi ønsker derfor at være i fred, men vil senere fejre hans liv og arbejde sammen. John plejede at sige: 'Jeg er ikke noget særligt', men han var noget meget særligt for os', lød det videre i meddelelsen.

John Witherspoon begyndte sin karriere i 1970'erne, hvor han optrådte som komiker og senere som skuespiller.