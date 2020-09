Skuespiller jubler: Venter sit første barn

Den amerikanske skuespiller og sanger Mandy Moore skal være mor for første gang i 2021.

Det skriver hun på sin Instagram-profil:

'Baby dreng Goldsmith kommer i starten af 2021,' skriver den kommende mor i teksten til billedet, som også afslører, at hun venter en dreng.

På det sort-hvide billede, hun har delt, står hun sammen med sin mand, den amerikanske sanger Taylor Goldsmith.

Han har også delt den glade nyhed på sin egen Instagram-profil:

Parret blev forlovet i september 2017, og et år efter - i november 2018 - blev de gift til en lille, privat ceremoni i deres baghave.

Til brylluppet, som blev holdt i Los Angeles, bar Mandy Moore en utraditionel lyserød brudekjole i tyll.

Før ægteskabet med Taylor Goldsmith var den 36-årige skuespiller gift med den amerikanske rockstjerne Ryan Adams i syv år. De blev skilt i 2016.

Mandy Moore har medvirket i film som 'A Walk to Remember', 'Prinsesse eller ej' og tv-serien 'This Is Us'.