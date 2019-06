Skuespiller meldte sig syg og tog til middag med Putin: Nu kan hun komme i fængsel

Italienske Ornella Muti er i store problemer efter at have meldt sig syg på det teater, hun arbejdede på

Det er ikke smart at pjække - og så blive opdaget til en kæmpe fest hos Putin.

Det har den italienske skuespiller Ornella Muti måtte erkende, efter at hun er blevet slæbt i retten for i 2010 at have meldt sig for syg til at optræde på et teater, hvor hun var ansat og i stedet fløj til St. Petersborg for at tage til galla med Ruslands præsident.

Italiens højeste har nemlig nu dømt skuespilleren for forsøgt bedrageri.

Det skriver BBC.

Skuespilleren har tidligere udtalt, at hun ikke har råd til at betale for de skader, hendes fravær kom til at koste teateret.

Højesteretten i Cassation slog torsdag fast, at hun stod til seks måneders fængsel, hvis hun ikke betalte bøden til teateret på 500 euro og 30.000 euro i kompensation svarende til omkring 227.000 danske kroner.

Lægeerklæring var ikke nok

Hendes dom kommer af den lægeerklæring, hun gav teateret, hvor der stod, at hun havde feber, hoste og noget galt med stemmebåndet.

Lægeerklæringen anbefalede, at hun skulle slappe af i mindst fem dage. Hun valgte dog at flyve direkte til Rusland for at deltage i den galla, hun var inviteret til af Putin.

Da fotos kom frem af skuespilleren til middagen, besluttede teateret at anmelde hende for bedrageri.

Retten advarede skuespilleren flere gange om, at hun ville komme i fængsel, hvis hun ikke betalte.

64-årige Ornella Muti er kendt for film som 'Flash Gordon' og 'Oscar', og hun arbejder stadig som skuespiller.

Italienske medier skriver, at hun har 30 dage til at betale bøderne, før retten igen vil gå ind i sagen.

Ornella Muti har tidligere fortalt til russiske medier, at hun har en lejlighed i Moskva og meget gerne ville have russisk statsborgerskab.