Skuespiller Phyllis Somerville er død

Phyllis Somerville er død. Hun blev 76 år. Det bekræfter hendes manager, Paul Hilepo, over for Deadline.

Ifølge mediet døde hun torsdag i sit hjem af naturlige årsager.

Hun fik debut på Broadway i 1974, og siden havde hun en lang række roller i både tv-serier og film, mens hun også fortsatte med at optræde som teaterskuespiller.

Hun var senest med i Broadway-stykket 'To Kill a Mockingbird' i 2018, hvor hun ifølge Deadline havde en mindre rolle, som hun dog spillede fremragende og stjal opmærksomheden på scenen.

Hun havde roller i en lang række tv-serier. Her ses hun i 'Castle Rock'. Foto: PatrickHarbron/Warner Bros/Kobal/Shutterstock

På filmlærredet fik hun sin debut i 1981 med en mindre rolle i 'Arthur', men siden har hun blandt andet medvirket i 'The Curious Case of Benjamin Button', 'Little Children' og 'Simply Irresistible'.

Derudover har Phyllis Somerville medvirket i tv-serier som 'Law & Order' og en række af dens mange spinoff-serier, 'Sex and the City', 'The Sopranos', 'House of Cards', 'Daredevil' og 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. Hun har desuden haft større roller i serierne 'The Big C' og 'Outsiders' i de senere år.

Men nu har seerne altså set hende for sidste gang.