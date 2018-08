Skuespiller raser: I skal ikke have ondt af mig

Jennifer Aniston er frustreret over, at medierne fokuserer så meget på hendes barnløshed

Endnu en gang føler den amerikanske skuespiller Jennifer Aniston, at hun skal stå til ansvar for sit fravalg af børn.

Det sker i forlængelse af hendes nylige skilsmisse med den amerikanske skuespiller Justin Theroux, som hun var gift med i to år.

Til magasinet InStyle fortæller den 49-årige skuespiller om, hvordan hun er træt af, at medierne fortæller en historie om hende som en stakkels kvinde.

- Der er et pres på kvinder for, at de skal blive mødre. Hvis en kvinde ikke får børn, får andre mennesker ondt af kvinden. Måske er mit mål med livet ikke at få børn?, siger hun til magasinet.

Se også: Det er slut: Aniston skal skilles

Aniston har været gift og er blevet skilt en gang tidligere fra skuespilleren Brad Pitt. Heller ikke det ægteskab førte til børn, men fordi hun angiveligt blev forladt til fordel for Angelina Jolie, levede historien videre i pressen selv mange år efter parrets brud.

- Fejlopfattelsen er, at 'Jen ikke kan holde på en mand' og 'Jen nægter at få en baby, fordi hun er egoistisk og helliger sig sin karriere'. Eller at mit hjerte er knust. Først og fremmest, så er mit hjerte ikke knust, slår Aniston fast.

Jennifer Aniston forklarer, at et 'medicinsk' problem måske har haft betydning for, at hun ikke er blevet gravid. Den Emmy-vindende skuespillerinde langer derfor ud efter medierne, fordi man ikke skal se ned på kvinder, der ikke har børn.

Den tidligere 'Venner'-stjerne er netop nu i gang med optagelser til filmen 'Dumplin', der får premiere senere på året.

Se også: Aniston snød tv-veninde for nyheden