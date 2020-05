Skuespiller Richard Herd død

Richard Herd er gået bort i en alder af 87 år, der bekræfter hans kone Patricia Crowder til The Hollywood Reporter.

Herd er bedst kendt fra sin rolle i 'Seinfeld' som Mr. Wilhelm.

Han spillede med i flere episoder over fire sæsoner og var også en del af finaleafsnittet.

Serien kørte fra 1989 til 1998.

Richard Herd har også medvirket i Star Trek, The Rockford Files, Eight Is Enough, Starsky og Hutch, M*A*S*H, Dallas og Shameless.

Han arbejdede helt frem til sin død.

Senest har man set ham i storfilmen 'Get Out' og 'The Mule'.

Han efterlader sig sin kone, datter og søn.