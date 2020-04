Skuespiller Shirley Knight er død

Shirley Knight er onsdag død i en alder af 83 år.

Den amerikanske skuespiller, der to gange blev er blevet nomineret til en Oscar for sit skuespil i filmene 'Ungdoms søde fugl' fra 1962 og 'Mørket ovenpå' fra 1960, døde af naturlige årsager.

Hendes datter bekræfter dødsfaldet i et opslag på Facebook.

'Tidlig denne morgen 22. april gik du bort, og din venlige sjæl forlod os og tog til et bedre sted. Jeg var ved din side, og du tog roligt her fra. For mig var du 'bare mor', for andre var du 'Miss Knight', 'Mama Shirley' (for mine studerende), 'Shirl the Girl' (for dine venner), og 'Shirley Knight' for dine fans', skriver datteren Kaitlin Hopkins.

I årene op til, at hun fyldte 80 år, blev den prisbelønnede skuespiller, der både vundet en Tony og tre Emmys, blev ved med at arbejde som skuespiller, skriver Variety og The Hollywood Reporter.

Hun spiller rollen som Paul Newmans kæreste i Ungdoms søde fugl. Foto: M.G.M/Album/Ritzau Scanpix

Fra 'The Rain People' fra 1969. Foto: Warner Brothers/Album/Ritzau Scanpix

Hun er blandt andet også blevet nomineret til en Emmy for sin rolle som Phyllis Van De Kamp i tv-serien 'Desperate Housewives', hvor hun var med i fem afsnit mellem år 2005 og 2007.

Hun blev nomineret for sin rolle i tv-serien 'Desperate Housewives'. Foto: Touchstone Television/Album/Ritzau Scanpix

Cloris Leachman, Jane Fonda og Shirley Knight til en filmfestival i Rom. Foto: Andrew Medichini/AP

Hendes første rolle i en spillefilm var i 1957, men hun forlod sin karriere i Hollywood i slutningen af 1960'erne for at prøve kræfter på Broadway, hvor hun i kraft af sin Tony også havde succes.