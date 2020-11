Skuespiller skuddræbt

Eddie Hassell blev dræbt under et bilrøveri i Texas. Han blev 30 år

Skuespilleren Eddie Hassell, der er bedst kendt for sine roller i 'Surface' og 'Devious Maids', er blevet dræbt søndag i Texas.

Det skriver CNN og Variety, der har fået den tragiske nyhed bekræftet af Eddie Hassells manager.

Politiet i Grand Prairie Texas udtalte i en pressemeddelelse, at de var ankommet til et skyderi klokken 01.50, hvor de havde fundet skuespilleren, der var såret af flere skud.

Han blev bragt til et hospital, hvor han blev erklæret død.

Politiet efterforsker stadig motivet, men konstaterer, at Eddie Hassells bil mangler fra stedet.

Politiet forsøger at få hjælp fra offentligheden til at identificere flere mistænkte og har tilbudt en dusør på 2500 dollars for oplysninger, der kan lede til en arrestation.

Eddie Hassell arbejdede som skuespiller fra 2000 til nu. Han var også en dedikeret skateboarder og surfer.