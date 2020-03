Skuespiller skuffer: 'For gammel' til sexet kalender

Sæbeoperastjernen Jorgie Porter har vundet flere priser for sine sexede looks i diverse mandeblade, men nu mener den 32-årige stjerne altså, at hun er for gammel til at vise sig frem i næsten ingenting.

I år har Jorgie Porter fra tv-serien 'Hollyoaks' nemlig valgt ikke at udgive sin sexede kalender, hvilket har skuffet mange af hendes fans.

Til Daily Star Sunday fortalte hun og beslutningen.

- Jeg tror, at jeg er nok er for gammel. Hvor slutter det? Hvornår vil folk begynde at sige: 'Stop med at tage dit tøj af'?. Jeg lavede ikke kalenderen for 2020, min fotograf skulle have fjernet sin visdomstand, og jeg tænkte da, at folk var ligeglade. Men jeg har fået så mange beskeder fra folk, der skriver, hvorfor jeg ikke har lavet kalenderen. Jeg følte mig ret skyldig. Måske skulle jeg bare have lavet den med min telefon', fortæller hun.

Jorgie Porters alder kan dog være en udfordring for hende at holde styr på selv.

- Jeg tror altid, at jeg er meget ældre, end jeg egentlig er. Jeg troede, at jeg var 33 den anden dag, men jeg er faktisk 32. Du glemmer det bare. Det ville være så nemt at glemme, hvornår jeg har fødselsdag, men det er juleaften, og det er den eneste grund til, at jeg husker det. Der er jo al det op til jul, så det minder mig altid om det.

Jorgie har for nyligt annonceret, at hun vender tilbage til serien 'Hollyoaks' i forbindelse med dens 25 års jubilæum.