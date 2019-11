Skuespiller smadrede hovedet i swimmingpool

Jake Quickenden fra den populære britiske tv-serie Hollyoaks blev hurtigt bragt til behandling på et hospital, efter at han havde smadret sit hoved i en swimming-pool under en ferie på Bali sammen med sin kæreste Sophie Church.

Den 31-årige britiske skuespiller lagde et billede ud på Instagram af sin voldsomme hovedskade. Her advarede han folk og bad dem om at være forsigtige.

'I mandags morede jeg mig sammen med Sophie, og jeg sprang i swimming-poolen. Men da jeg sprang, gled jeg, og mit hoved ramte et trappetrin. Det resulterede i, at jeg blev syet med 25 sting på toppen af mit hoved. Jeg fik en CT-scanning og fik røntgenfotograferet min nakke. Heldigvis var der ikke sket noget alvorlig. Jeg har det ok, men har en skaldet plet på hovedet.'

Jake fotæller også på Instagram, at han tilbragte seks timer på hospitalet.

'Jeg er meget øm i kroppen og har ondt af mig selv. Men når jeg tænker tilbage på ulykken, ved jeg, at jeg har været meget heldig. Jeg vil have det godt igen om ca. en uge, når jeg skal have fjernet stingene.'

Den populære britiske skuespiller skriver også afslutningsvis på Instagram:

'Moralen i denne historie er, at jeg er 31 år gammel. Det her var måske livets egen måde at sige til mig, at jeg skal begynde at slappe lidt af.'