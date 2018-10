Skuespiller smidt af fly

Tara Reid oplevede den grelle ydmygelse at blive smidt af flyet, da hun mandag eftermiddag, amerikansk tid, skulle fragtes fra Los Angeles til New York.

Her skabte den blonde skuespillerinde, der blandt andet er kendt fra 'American Pie'-filmene, så meget røre, at kaptajnen valgte at smide hende af flyet. I øvrigt sammen med hendes lille hund.

Vidner fortæller til TMZ, at Tara Reid var rasende og brokkede sig højlydt over, at hun havde fået det forkerte sæde på flyet. Da det ikke hjalp, begyndte hun at brokke sig over, at hun ikke havde fået en pude.

Foto: AP

Følte sig mast

Flypersonalet forsøgte uden held at afhjælpe situationen, men da det ikke virkede, valgte piloten at rulle tilbage til gaten, hvor Tara Reid blev smidt af flyet.

Der er dog ikke enighed om årsagen. For skuespillerinden siger til TMZ, at hun troede, at hun havde en vinduesplads, og at hun derfor blev hidsig, da hun fandt ud af, at det ikke var tilfældet.

Ydermere havde hun følt sig 'mast', fordi personen foran hende havde lænet sædet tilbage.

En talsmand for Delta Airlines bekræfter episoden og fortæller, at Tara Reid fik lov at flyve med en senere afgang.