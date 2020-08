Skuespiller smittet med coronavirus: 'Troede jeg skulle dø'

De seneste fire måneder har ikke været sjove for Alyssa Milano, som især er kendt fra tv-serien 'Heksene fra Warren Manor', hvor hun medvirkede i 178 af de 179 episoder.

Langt om længe har hun dog endelig fået bekræftet, at hun har været smittet med coronavirus, selvom hun tre gange testedes negativ for covid-19. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Det her var mig 2. april, efter jeg havde været syg i to uger. Jeg havde aldrig været syg på den måde før,' skriver den 47-årige skuespiller til billedet og fortsætter:

'Alt gjorde ondt. Jeg mistede min lugtesans. Det føltes, som om at en elefant sad på mit bryst. Jeg kunne ikke trække vejret. Jeg kunne ikke holde mad i mig. Jeg tabte ni pund (fire kilo, red.) på to uger. Jeg var forvirret. Jeg havde lav feber. Og hovedpinen var forfærdelig. Jeg havde alle symptomer på covid-19.'

Skuespillerinden blev to gange testet for sygdommen i slutningen af marts. Begge gang var svaret dog negativt, og det samme var den antistoftest, hun fik taget, efter hun fik det bedre.

Alyssa Milano er især kendt for rollen som Pheobe Halliwell i serien 'Heksene fra Warren Manor'. Foto: Frank Ockenfels/Spelling/Kobal/Shutterstock

'Jeg troede, jeg skulle dø'

Siden har hun levet med forskellige symptomer i fire måneder, og hun er stadig ikke helt på toppen.

Derfor blev hun igen testet for antistoffer på et laboratorium, og denne gang var svaret anderledes.

'Jeg testedes positiv for antistoffer. Jeg havde covid-19,' slår hun fast i opslaget, som hun har skrevet for at gøre opmærksom på, at diverse tests ikke er præcise, og at man derfor ikke kender det reelle antal smittede.

'Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at sygdommen ikke er falsk. Jeg troede, jeg skulle dø. Det føltes, som om jeg var ved at dø.'

Alyssa Milano har også haft roller i serier som 'My Name is Earl', 'Who's the Boss?' og 'Melrose Place'.