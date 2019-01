Skuespiller venter barn med 31 år yngre kone

Franske Vincent Cassel skal være far for tredje gang

Den franske skuespiller Vincent Cassel, der blandt andet er kendt fra 'Ocean's 12' og 'Black Swan', venter sit tredje barn.

52-årige Cassel blev gift med den 21-årige model Tina Kunakey i august, og nu skal parret altså være forældre.

Det afslører de begge på deres respektive Instagram-profiler.

De kommende forældre har efter alt at dømme fejret nytår i Brasilien, hvor de altså besluttede sig for at annoncere den kommende familieforøgelse.

Vincent Cassel og Tina Kunakey sagde 'oui' til hinanden 24. august. Foto: AP

Parret har ifølge People været sammen siden 2016, hvor de mødte hinanden i Biarritz.

Vincent Cassel har tidligere været gift med den italienske skuespillerinde Monica Bellucci fra 1993 til 2003. Fra det ægteskab har han døtrene Deva og Léonie på 14 og otte år.

Mange kender nok Cassel for hans rolle i 'Black Swan', hvor han spillede sammen med Natalie Portman. Foto: AP

