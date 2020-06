Skuespiller viser vildt vægttab

Rebel Wilson fortæller i et eksklusivt interview, at hun er blevet betalt for at holde vægten oppe

Inden året er omme vil skuespilleren Rebel Wilson gerne have nået en vægt på 75 kilo.

Det mål afslørede den 40-årige australske skuespiller ifølge People for omkring en måned siden, og de seneste dage har hun drysset flere nye billeder af sig selv i en blå kjole ud over sin Instagram-profil. Billederne viser en tydelig forvandling, og over for Daily Mail gætter diætist og fysiolog Kate Save på, at hun allerede har tabt sig omkring 18 kilo.

- Mærkeligt nok har det hele tiden været meningen, at dette år skulle være et år i sundhedens tegn. Jeg har navngivet mine år - det er lidt som at have et nytårsforsæt, bare for hele året, siger Rebel Wilson nu i et eksklusivt interview med The Sun.

Se også: Årets absolut mest elendige film

I interviewet afslører hun desuden, at hun i flere år har været stor fordi hun er blevet betalt for det.

- Det er ikke sådan, at jeg vil tabe mig og nå et bestemt tal. Det er mere end det. Det handler om mentalt at tage hånd om hvorfor jeg overspiste, og jeg havde et job, hvor jeg blev betalt mange penge for at være stor. Det kan på en måde godt forvirre én mentalt, siger Rebel Wilson til mediet.

Hun fortæller, at det var, da hun i marts rundede 40 år, at hun besluttede sig for, at tiden nu var inde til at fokusere på helbreddet.

Rebel Wilson blev især kendt for sin rolle som Fat Amy i i filmen Pitch Perfect fra 2012, hvor hendes karakter ofte lavede vittigheder omkring sin egen størrelse.

Se 'Fede Amys' store vægttab

Siden har hun blandt andet spillet med i filmene 'How to Be Single' og 'Grimsby'. Lige nu er hun aktuel i Amazon Prime-komikershowet 'LOL: Last One Laughing'.