Skuespillerinde: Cruise på hemmelig mission for sekt

På det store lærred klarer Tom Cruise den ene umulige mission efter den anden. Nu afslører skuespillerinde Leah Remini, at han har en anden umulig mission - at overtage verden med Scientology

Tom Cruise er på en mission - en umulig mission om at omvende 80 procent af verdens befolkning til 'scientologister'.

Selvom Cruise relation til Scientology langt fra er en hemmelighed, er hans dedikation til den mærkværdige religion muligvis langt større end hidtil antaget.

- Jeg tror, det er på tide, at folk vågner op til de virkelige fakta. Tom har i årevis manipuleret sit image til at være den gode fyr, fortæller den nu 50-årige skuespillerinde Leah Remini til mediet The Underground Bunker.

Hun tilføjer, at på trods af hun engang har opfattet Cruise som en god og varm person, er han ifølge Remini i dag fuldstændig dedikeret til Scientologys mission om at 'rense planeten' ved at omvende mindst 80 procent af jordens befolkning til 'scientologister'.

- Han har 'forvandlet sig til en David Mascavige' - lederen af Scientology.

På trods af missionen om verdensherredømmet har sekten siden 1990'erne mistet medlemmer i hobetal - fra 100.000 til 20.000 medlemmer, hvilket sekten afviser.

Siden hun forlod sekten Scientology i 2013 har skuespiller Leah Remini - kendt fra komedien 'Kongen af Queens' - åbent fortalt om den kontroversielle organisation. Foto: Richard Shotwell / Ritzau Scanpix

Afhøringer, manipulation og sex-råd til kvinder

I flere år skulle Tom Cruise have brugt Scientology til at afhøre og kontrollere sine egne medarbejdere, hævder skuespillerinden.

Særligt slemt gik det angiveligt for en kvindelig ansat, der gik fallit, efter hun havde arbejdet så meget for Cruise, at det var umuligt for hende at have sit eget liv.

- Hun blev forhørt og straffet af Scientology i årevis, hvilket fik hende til at miste sit hjem, fortæller Remini.

Ligeså har Cruise angiveligt brugt Scientology til at manipulere med sine forhold og kærester.

Det skulle blandt andet have udspillet sig i form af at få sekten til at holde 'kæreste-auditions' for ham, ødelægge andre forhold, fordi Cruise havde set sig varm på kvinden, give kvinderne sex-råd om, hvad han godt kan lide, og - når han ikke gider dem mere - få kirken til at slå op med dem på sine vegne.

Hemmeligt kapitel om Cruise

Leah Remini er opvokset i Scientology - siden hun var fem år gammel.

Det lykkedes hende at bryde ud af sekten i 2013. To år efter udgav hun den succesfulde bog 'Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology', der straks blev nummer ét på New York Times' bestseller-liste.

For nyligt afslørede hun, at hun også havde skrevet et kapitel om Tom Cruise, der dog ikke kom med i bogen, da hun frygtede, at det ville tage hele opmærksomheden.

Hun har også udgivet en afslørende dokumentarserie, som vandt en Emmy.

Ikke overraskende faldt bogen ikke just i god jord hos Scientology, der prompte kaldte skuespillerinden for løgner.

'Fru Remini hører nu til i samme gruppe som den samling af indrømmede løgnere, folk, der afgiver falsk forklaring under ed, mænd der slår deres koner og det, der er værre,' skrev Scientology i 2015.

