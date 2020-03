Skuespillers far død af coronavirus: 'Det her er den hårde virkelighed'

Sophia Myles havde taget et kamerahold med ind for at vise, hvordan virkeligheden med virussen ser ud

'Tranformers'-skuespilleren Sophia Myles har delt på de sociale medier, at hendes 67-årige far er død af virussygdommen covid-19.

Den 40-årige skuespiller delte de triste nyheder på Twitter, et par timer efter at hun havde delt et billede af sig selv, hvor hun besøger sin far på hospitalet.

'Hvil i fred, Peter Myles. Min kære far er død for et par timer siden. Det var coronavirussen, der tog ham til sidst', skriver hun.

På billedet er skuespilleren klædt i beskyttelsestøj med handsker, forklæde og en maske på.

Skuespilleren prøver at sætte fokus på de vilkår, der er for patienter med corona. Foto: Shutterstock

'I går tog jeg på en rejse for at se min far. Det her er den hårde virkelighed med coronavirussen', lyder det.

Sophias far har kæmpet med Parkinson i flere år, men blev indlagt med coronavirussen.

Hun har også annonceret, at hun havde et kamerahold med ind for at vise den brutale virkelighed, der lige nu hersker på grund af coronavirussen.

Skuespilleren har dokumenteret farens helbred og oplevelsen på hospitalet på Twitter de sidste to uger.

I den første video fortalte hun, at faderen havde fået corona, og at han samtidig havde nogle helbredsproblemer i forbindelse med sin Parkinson-diagnose.

'Jeg vil bare gerne advare alle. Min far er nu på en lukket afdeling med en masse mennesker, der har virussen, og de er alle sammen ved at dø. Mange af dem er ældre. Vær sød at tage det her seriøst', skrev hun før faderens død.

Sophia Myles er kendt fra roller i 'Doctor Who', 'Spooks' og 'Moonlight'.