Skuespillers søster ramt af corona: 'Det er jeres skyld'

Sharon Stone har delt billeder af søsterens hospitalsværelse, og hun mener, at det er folk uden maske, der er skyld i, at søsteren er indlagt

Den verdenskendte skuespiller Sharon Stones yngre søster Kelly er indlagt på hospitalet, efter hun er blevet testet positiv for coronavirussen.

Den 62-årige skuespiller har delt et billede af Kellys hospitalsstue på Instagram sammen med en opfordring til alle hendes fans om, at de skal huske at bruge maske.

'Min søster Kelly, der allerede har lupus, har nu COVID-19. Det her er hendes hospitalsstue. En af jer uden maske har gjort det her', skrev hun til billederne.

'Hun har ikke et immunsystem. Det eneste sted, hun har været, er apoteket. Der er ingen test i hendes region, medmindre du har symptomer. Og efter det tager svaret fem dage for at komme. Vil du være i det her rum alene? Tag en maske på! For dig selv og andre', lød det til de 2,2 millioner fans skuespilleren har.

Tidligere har Sharon Stone udtalt, at også søsterens mand har fået coronavirus og lige nu også kæmper for sit liv ligesom søsteren.

Søsteren Kelly har selv delt en video, hvor hun beder folk om at tage sygdommen seriøst, fordi hun selv er meget påvirket og nu trækker vejret ved hjælp af en maske.