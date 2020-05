Skuffet supermodel: 'Vi ville selv have sagt det'

Det gik pludselig meget stærkt for alverdens medier, da et rygte om at supermodellen Gigi Hadid angiveligt skulle være gravid med sin on/off kæreste musikeren Zayn Malik.

Det tog ikke lang tid før modellens egen mor, Yolanda Hadid, gik ud og bekræftede nyheden til et Hollandsk medie, hvor hun fortalte, at hun var 'overrasket over, at hemmeligheden var sluppet ud'.

Hovedpersonerne havde dog ikke selv bekræftet, at de skulle være forældre, men på bedste Hollywood-manér har det unge par nu taget bladet fra munden i en bekendtgørelse til den kendte talkshowvært Jimmy Fallon.

Parret har været sammen og slået op over de sidste fem år. Nu skal de have et barn sammen. Foto: AP

Det sker i en trailer for hans nyeste show, hvor man kan se den kendte vært i et skype-opkald med modellen.

Her siger Jimmy Fallon først stort tillykke med de gode nyheder, hvorefter Gigi Hadid lader det skinne igennem, at hun ikke er helt tilfreds med måden, nyheden er kommet ud til offentligheden på.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, lyder det fra den 25-årige model.

I traileren for programmet får modellen også delt, at der er gode ting ved, at hun er gravid under coronakrisen.

- I denne her tid er det dejligt, at vi kan være hjemme og sammen. På den måde kan jeg opleve det at blive mor hver dag.

Det er parrets første barn.