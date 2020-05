Skulle på toilettet: Købte designertaske for at få lov

Det var et dyrt toiletbesøg for den verdenskendte model

Det er ikke ikke helt skidt at være en verdenskendt model og være gift med en af USA's allermest kendte sangere. I hvert fald ikke, når ens navn er Chrissy Teigen og både pengepungen og humøret er i orden.

Hun er kendt for ikke at være bleg for at tage pis på sig selv og sin mand, John Legend også selvom de er et af verdens aller mest kendte par, så fejler humoren intet.

Den amerikanske model kan også fortælle frit om toiletbesøg. Og sådan en situation kan opstå i tide og i utide. Det gjorde det i hvert fald for den smukke model, mens hun stod midt i Barney's (et stormagasin, red.).

Hvad gør man så?

Hvis man er en helt almindelig borger, spørger man en medarbejder, som der findes et kundetoilet, men hvis man er superstjerne, så er der en anden praksis. Man køber en dyr designertaske, for at have god samvittighed med at spørge om toilettet. Det gjorde Chrissy Teigen i hvert fald.

Op til 20.000 kroner

Tasken, hun købte, er fra mærket Celine, hvis tasker løber op i alt fra 2000 kroner til over 20.000 kroner. Hvilken prisklasse modellen var ude i, melder historien intet om.

Det bekræfter hun på Twitter. I forbindelse med en kogebog stjernen har udgivet, skrev hun på det sociale medie om at en opskrift var inspireret af en ret, hun havde spist i selvsamme stormagasin. Det førte til en anden Twitter-brugers kommentar om toiletbesøget.

I opslaget lyder det:

'Jeg har engang set dig i Barneys hvor du købte en Céline-taske, så du ikke havde dårlig samvittighed over at bede om at låne toilettet. Jeg vidste, at jeg elskede dig inden det, men det stadfæstede det.'

Til det svarer den humoristiske model:

'Wow, alle, som kender mig, ved, at det er meget sandt og alt for ofte'