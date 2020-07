Skylder millioner

Bill Cosby skylder fortsat et millionbeløb til et advokatfirma, der har repræsenteret ham

Bill Cosby har stadig ikke betalt de advokatomkostninger, han i september blev beordret til at betale.

Det skriver Page Six, der er en del af New York Post, efter mediet har fået fingrene i nye retsdokumenter fra højesteretten i Manhattan i New York.

I september 2019 forsøgte Bill Cosby at slippe udenom en den af en advokatregning på 7 millioner dollars - 46,5 millioner kroner - fra Los Angeles-advokatfirmaet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, fordi han mente, regningen var for høj.

En stor del af beløbet var allerede blevet betalt, men tv-personligheden skyldte fortsat 2,75 millioner dollars - 18,2 millioner kroner - til firmaet.

Retten gav dog advokatfirmaet medhold og slog fast, at komikeren skulle have pungen op af lommen og betale den resterende del af beløbet. Men det er altså fortsat ikke sket, viste de nye retsdokumenter fredag ifølge mediet.

Beløbet er vokset på grund af renter, og derfor skylder Bill Cosby nu Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 2,98 millioner dollars - 19,8 millioner kroner.

82-årige Bill Cosby blev i 2018 dømt for at have bedøvet og seksuelt forgrebet sig på Andrea Constand i 2004.

Her blev han idømt mellem tre og ti års fængsel, og det blev slået fast, at han skal stå i registeret over voldelige seksualforbrydere resten af sit liv, melde sig til politiet hver tredje måned og gennemgå tvungen terapi én gang om måneden.

I juni 2020 slog en domstol i Pennsylvania fast, at Bill Cosby kunne appellere fængselsdommen.

Page Six har haft fat i Bill Cosbys advokat og talsmand, Andrew Wyatt, som ikke vil kommentere på sagen.