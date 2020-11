Slår vild rekord: Den første nogensinde

TikTok-stjernen Charlli D'Amelio har rundet noget af et hjørne, når det kommer til antallet af følgere på det sociale video-medie TikTok.

Hun har nemlig rundet 100 millioner følgere som den første bruger nogensinde. Det gør selvfølgelig også hendes profil til den mest fulgte på TikTok - og med noget af en afstand ned til forfølgerne.

Kun to andre har rundet 50 millioner følgere og er dermed ikke i nærheden af den kun 16-årige amerikaner, der primært ligger videoer op, hvor hun danser.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget...

Tv-vært taber retssag: Men striden fortsætter

Ikke nok med, at Charli D'Amelio er lykkedes med at få de mange følgere, så har hun også gjort det på en imponerende tid. Hun oprettede sin konto på TikTok i maj 2019. Dermed har det taget omtrent halvandet år, mens det tog 14 år for en YouTube-kanal at præstere det samme.

På dette tidspunkt sidste år havde D'Amelio 'kun' 6 millioner følgere, og hun har dermed det seneste år oplevet en astronomisk stigning i antallet af personer, der ser hendes videoer.

Succes på YouTube

Det er ikke kun på TikTok, at Charli D'Amelio forsøger at få succes. Sammen med søsteren Dixie har hun startet en podcast, og de har sammen forsøgt sig med en YouTube-kanal for at skabe en fan-base der også.

Udover det arbejder Charlie D'Amelio også på en bog, der udkommer i næste måned.

Ifølge Forbes havde hun i august 2020 tjent 4 millioner dollars (en smule over 25 millioner danske kroner) gennem det sociale medie. Det gav hende en andenplads på listen over de bedst betalte på TikTok, mens søsteren Dixie er nummer tre med 2,9 millioner dollars (18,2 millioner kroner).

Også forældrene, Heidi og Marc, er ved at skabe et navn for dem selv med både TikTok-profiler, Instagram-profiler og Twitter-profiler, samtidig med at de også har fremtrædende roller på deres populære datters sociale profiler.

Bombarderet: Nu afviser hun rygter

Nu gør de det - endelig