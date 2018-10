SLET ikke til at kende: American Psycho-stjerne har taget 20 kilo på

Han er kendt for at udsætte sin krop for store forandringer til sine filmroller.

For at spille Trevor Reznik i The Machinist i 2004 tabte han sig således 28,5 kilo blot for seks måneder senere at stille sig på filmsettet 45 kilo tungere og klar til rollen som Batman i 'Batman Begins' i 2005.

Mange husker måske bedst Christian Bales ansigt fra hans ikoniske rolle i American Psycho. Foto: Ritzau Scanpix

Og nu har Christian Bale, der måske nok er mest kendt for sin rolle som Patrick Bateman i American Psycho, gjort det igen.

Se i klippet her, hvordan Christian Bale tidligere har jongleret med sin vægt til filmrollerne

Denne gang er det hovedrollen som George W. Bushs vicepræsident Dick Cheney, der har fået den 44-årige skuespiller til at ændre markant på sin krop. Hele 20,86 kilo har han taget på. Det skriver blandt andre Daily Mail.

Christian Bale tabte næsten 30 kilo før han indtog rollen som Trevor Reznik i The Machinist. Foto: Paramount

Filmen ’Vice’ er produceret af Brad Pitt, og får dansk premiere 31. januar 2019. Den skildrer kort fortalt hvordan Washington-demokraten Dick Cheneys blev verdens måske mest indflydelsesrige mand som Bushs vicepræsident.

Til januar kan Christian Bale opleves med topmave, briller og vigende hårgrænse som Bushs vicepræsident Dick Cheney. Foto: Ritzau Scanpix

Og ikke nok med, at den prisvindende stjerneskuespiller har taget har taget over 20 kilo på, så toppes ugenkendeligheden i den første trailer til den nye Hollywood-blockbuster med ny hårgrænse, briller og plukkede øjenbryn.

Se traileren til 'Vice' i toppen af artiklen.