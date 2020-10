Sletter Twitter-profil efter chikane

Chikanerende beskeder rettet mod hendes privatliv har fået WAP-rapperen Cardi B til at slette sin profil på Twitter.

Det oplyste hun ifølge flere amerikanske medier, blandt andre NME, i en live-video på Instagram natten til søndag.

- En hel flok 15-årige forsøger at fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv, som om jeg var mother-fucking Ariana Grande eller sådan noget. Som om jeg kom fra Disney eller sådan noget, lyder det fra den oprørte rapper i videoen.

Ifølge Cardi B har hun været udsat for chikane fra sine følgere, fordi hun for nylig valgte at give forholdet til sin mand, rapperen Offset, en chance mere.

- Jeg er træt af det. Jeg gør, hvad fanden jeg har lyst til. Jeg elsker mine fans, og jeg er taknemmelig for det, I gør, men nogle af jer opfører jer virkelig, som om jeg har et forhold med jer, siger hun.

Cardi B er kendt for sine vovede raptekster og kostumer. Her på scenen ved Roskilde Festival i 2019. Foto: Per Lange

I videoen fortæller Cardi B desuden, at også Offset har været udsat for chikane fra hendes fans på sine sociale medier, og det vil hun ikke finde sig i.

Hun fortæller også, at hun kæmper med større problemer end forholdet med ham.

- Offset er ikke det eneste fucking problem, jeg kæmper med. For at være ærlig er mit ægteskab en af de mindste bekymringer, jeg har i øjeblikket, siger Cardi B uden at løfte sløret for, hvilke problemer der ellers er tale om.

Cardi B, som har det borgerlige navn Belcalis Almanzar, og Offset, der også hedder Kiari Kendrell Cephus, blev gift i 2017, og i september 2020 meddelte Cardi B, at hun ville skilles.