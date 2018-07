Slik-firma jubler: Kardashian med uventet reklame

Det skorter ikke på seere, når Kim Kardashian lægger et billede ud på sine sociale medier.

Med 114 millioner følgere på Instagram, er det en hel del, der kigger med på realitydronningens profil.

Senest har den kendte tv-personlighed lanceret en ny linje med tre forskellige parfumer, som hun har præsenteret på sin profil. De forestiller hver især en emoji, som er de tegn, man kan bruge på sin smartphone, når man sender beskeder.

Det danske slik hitter

Der er tale om en ferskenflakon, et kirsebær og en taleboble med ordet 'vibes'.

Som med så mange andre produkter har Kim Kardashian gjort meget ud af at præsentere sin nyeste tilføjelse til samlingen af parfumer, og denne gang har hun valgt at reklamere for Haribos kendte slik sammen med sine dufte.

Både vingummierne 'Fersken', 'Kirsebær' og klassikeren 'Guldbamser' er stærkt repræsenteret på den verdenskendte kvindes billeder af produktet.

Kim Kardashian har givet det danske firma noget af et reklamefremstød med sin nyeste kampagne. Slikket ses tydeligt på realitystjernens reklame. Foto: PR foto

Hos Haribo fortæller en talsperson til Ekstra Bladet, at man er glad for reklamen, men understreger, at der ikke er en officiel aftale mellem kendissen og slikproducenten.

- Haribo sætter meget pris på alle vores fans rundt om i verden, men vi har ikke nogen aftale med hverken talspersoner eller kendisser i USA for at promovere vores slik, fortæller talsmanden.

De har ingen kommentarer til, om det kan mærkes på salget, at Kim Kardashian har reklameret for slikket.

Fotograferet med bamser

Kim Kardashian har tidligere skrevet på Twitter, at hun er helt tosset med Haribos slik.

Og da hun sidste år blev hun spottet med en pose guldbamser, da hun forlod en tankstation, fik det endnu engang internettet til at gå amok over numsedronningens slikvaner.

Kim Kardashian blev spottet, at hun stoppede på en tankstation for at hente de kendte guldbamser fra Haribo. Foto: All over press