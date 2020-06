Slut igen: Går fra hinanden for tredje gang

Tredje gang var altså ikke lykkens gang for tv-producer Ryan Seacrest og kæresten Shayna Taylor.

Endnu en gang er de to gået fra hinanden.

Det bekræfter en talsmand over for People.

'Ryan og Shayna har besluttet sig for at ende deres romantiske forhold for noget tid siden. De er stadig gode venner, og de støtter hinanden, og de vil altid værdsætte den tid, de havde sammen', lyder det.

Lige nu er Seacrest på ferie i Mexico med venner.

Shayna og Ryan mødtes første gang i 2013. Siden fandt de sammen igen i 2017, hvor de flyttede sammen, men i 2019 gik de fra hinanden.

De fandt sammen igen i september 2019, men har nu igen valgt at gøre det forbi.

En rutsjebane

Tidligere har Ryan Seacrest udtalt sig om det turbulente forhold.

'Intet er perfekt. Du bliver bare ved med at prøve, til det er rigtigt. Det er en rutsjebane. Når vi kører forbi en forlystelsespark, kigger jeg altid på rustjebanen og siger: 'Der er vi jo'. Det her er helt sikker med en masse loops', udtalte han.

En kilde til People har fortalt, at parret valgte at gå fra hinanden, fordi de var uenige om, hvad der skulle ske med deres fælles fremtid.