Smadrede kærestens prisfest: Nu efterforskes han af politiet

Jesy Nelson havde ellers trukket i det helt flotte ensemble, da hun dukkede op til National Television Award sammen med kæresten, realitystjernen Chris Hughes.

Her var hun nomineret til en pris, som hun da også endte med at vinde, for sin dokumentar om livet i popgruppen Little Mix.

Dog blev det hendes kæreste, der løb med al opmærksomheden, da han havde næverne fremme mod en fotograf, der ifølge realitystjernen, som har medvirket i programmet Love Island, var enormt provokerende.

Parret gjorde ellers en flot entre på den røde løber tidligt på aftenen. Foto: Ritzau Scanpix/Grant Buchanan

Det faldt dog ikke i god jord hos Jesy, og Chris Hughes har som konsekvens af slåskampen givet en offentlig undskyldning.

'Efter at vi kommer ud af hotellet er der en bestemt paparazzi, der igen og igen kalder mig et navn, som jeg ikke ville kalde min værste fjende. Han prøver fysisk igen og igen at starte noget. Som alle kan se, giver jeg igen, og jeg fortryder. Jeg er et menneske. Der er ikke forskel på mig og andre, selvom jeg gerne vil gøre det klart, at dette var i forsvar. Jeg håber de folk, jeg holder af, kan tilgive mig. Denne her aften handler om Jesys sejr, og jeg er ked af, hvis jeg har distraheret nogen fra det. Jeg er en meget stolt kæreste, og jeg vil gerne lykønske hende for den sejr. Jeg er stolt af dig', lyder det i den offentlige undskyldning, der er delt på Instagram.

Den lange undskyldning dukkede op på Instagram. Foto: Chris Hughes/Instagram

Flere britiske medier heriblandt Daily Mail har fået bekræftet af politiet, at man har iværksat en officiel efterforskning af hændelsen.

'Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse af overfald og vold efter et sammenstød mellem to mænd. Der er ingen anholdelser i sagen', lyder det fra Met Police.

På flere billeder ses det tydeligt, hvordan kæresten og fotografen er oppe og toppes, og at realitystjernen hiver fat i tøjet på fotografen.

I billeder fra taxaen efterfølgende er det en tydeligt berørt Jesy Nelson, der ikke er helt tilfreds med kærestens valg.

Om hun har tilgivet ham endnu vides ikke, men han er i hvert fald ikke at finde på billederne, som sangeren har delt fra den røde løber.