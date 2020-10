Smadrede Trumps stjerne igen

Gerningsmanden smadrede med en stor hakke Donald Trumps Walk of Fame-stjerne på Hollywood Boulevard

Den amerikanske mand James Otis, der allerede flere gange har smadret Donald Trumps Walk of Fame-stjerne på Hollywood Bouleward i Los Angeles, vendte fredag morgen tilbage til gerningsstedet og smadrede endnu engang stjernen med en stor hakke.

Det skriver TMZ, der også har lagt en video ud af hærværket.

Trump fik oprindeligt sin Walk of Fame-stjerne for sin deltagelse i det populære reality-show 'The Apprentice'.

James Otis blev første gang anholdt for at have smadret 'stjernen' i februar 2017. Han slap dog dengang fra en fængselsstraf, men blev i stedet dømt til 20 dages samfundstjeneste samt en bøde på 30.000 kroner.

Jamie Otis taler her med pressen foran retsbygningen i Los Angeles i 2017, da han fik sin første dom for at smadre Trumps stjerne. Foto: Ritzau Scanpix

Det nye hærværk mod Trumps stjerne her til morgen sker kun ca. fire uger efter, at han også 2. oktober udklædt som 'Hulken' smadrede Trumps stjerne.

Dengang blev han også sigtet og dømt for hærværk. Med det helt friske hærværk venter pressen nu spændt på, om straffen denne gang bliver hårdere, fordi James Otis har smadret Trump-stjernen så mange gange.

Flere end 2500 berømtheder har i øvrigt deres navn på en stjerne på Walk of Fame.