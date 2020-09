Smadrer vanvittig 'Venner'-verdensrekord på Instagram

Fire timer og 44 minutter.

Så lang tid skulle David Attenborough bruge på at samle én million mennesker, der ville følge ham på det sociale medie Instagram, da han torsdag oprettede sin konto og delte sit første opslag.

Ingen har formået at gøre det så hurtigt før, og den kendte tv-stemme og naturforsker har derfor snuppet verdensrekorden. Det skriver Guinness World Records.

Den tidligere rekord var lige knap et år gammel, da 'Venner'-skuespilleren Jennifer Aniston lagde sit første opslag op 15. oktober 2019.

Billedet forestillede hende selv og de fem andre skuespillere, der udgjorde kernen af den populære tv-serie, og følgerne strømmede til.

Det tog hende dog fem timer og 16 minutter at runde én million følgere, skriver Guinness World Records, der også fortæller, at David Beckham, Pave Frans samt prins Harry og hertuginde Meghan tidligere har haft rekorden.

Opråb i klimakampen

David Attenboroughs første opslag var en video, men det er ikke ham selv, der styrer kontoen, lyder det i opslaget.

'Sociale medier er ikke Davids naturlige habitat, så selvom han har optaget videoen udelukkende til Instagram, hjælper vi ham med at styre kontoen,' skriver Jonnie og Colin, der fortæller, at de har arbejdet med naturforskeren på dokumentarfilmen 'David Attenborough: Et liv på vores klode'.

Videoen er et opråb i klimakampen.

'Jeg har taget dette skridt, fordi verden er - som vi alle ved - i problemer. Kontinenter brænder, gletsjere smelter, koralrev dør ... og listen fortsætter, siger han og slår fast, at kommunikation nu er udfordringen, hvis verden skal reddes.

Videoen er stadig det eneste opslag på profilen, men David Attenborough fortæller, at han har planer om at lægge flere op, så han kan forklare følgerne, hvad klima-problemerne er, og hvordan de kan håndteres.

David Attenborough har i skrivende stund 2,6 millioner følgere på Instagram. Verdensrekorden er hans tredje. Han er i forvejen den person, der har haft den længste karriere som tv-vært og som naturforsker på tv.