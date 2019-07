Smider ALT tøjet

Kendall Jenner uden en trevl på kroppen.

Det er, hvad den kendte model og realitystjerne, der er en del af Kardashian-familien, præsenterer for sine millioner af følgere på Instagram forud for weekendens strabadser.

Her har hun nemlig delt et billede, hvor hun står splitterravende nøgen - kun dækket af en lille sort, firkant, der skjuler hendes brystvorte.

Du kan se billedet herunder:

Vælter ind med ros

Under billedet vælter det ind med reaktioner fra 24-årige Jenners mange følgere. På bare få timer er der kommet tusindvis af kommentarer og flere millioner likes.

'Den lækreste kvinde i verden', skriver en mand til billedet.

'Wow. Du er den smukkeste. Oh my god', skriver en kvinde.

'Den lille firkant ødelægger hele billedet', skriver en tredje.

Se også: Kardashian til kamp for fængslet rapper

Det er dog ikke alle, der har rosende ord med på vejen til Kendall Jenner.

'Kvinder gør sig selv til objekter ved at dele sådan noget', skriver en kvinde, der tydeligvis ikke er tilfreds med, at Kendall Jenner og andre kvinder vælger at dele letpåklædte eller nøgne billeder.

Flere billeder fra samme serie er de seneste dage blevet delt på de sociale medier. På et af billederne fortæller Kendall Jenner åbent om, at hun før har kæmpet med uren hud.

'Da min akne var på sit værste stadie, gik jeg i gymnasiet, og jeg ville ikke forlade huset. Nu føler jeg mig godt tilpas og tilfreds med min hud', skriver hun.

Anderledes

Tidligere har Kendall Jenner fortalt åbent om, at hun føler sig meget anderledes fra sine søskende, Kim, Khloe, Kourtney og Kylie, fordi de har flere kurver og større bryster.

- Mine søstre er meget mere kurvede end mig. De har bryster, og jeg har ikke bryster. At vokse op og være denne her lille, tynde pige gjorde, at når jeg så på mine søskende, tænkte jeg: 'Skal jeg være lige så sexet som dem'?. Jeg følte næsten, at jeg ikke passede ind i den del af mit liv, siger hun i et interview med The Telegraph.

Hun har dog senere accepteret, at det er i orden at skille sig ud.

- Jeg er ikke nødvendigvis ligesom dem. Jeg kan lide, at alle har noget forskelligt. Jeg kan lide at lave andre ting, og det er i orden, siger hun.

Se også: Kardashian-klanen: Den yngste er den rigeste

Det er langt fra første gang, at Kendall Jenner viser sig frem uden meget tøj på kroppen. Læs meget mere om hendes nøgen-eskapader herunder:

Se også: Supermodel overrasker: Har hun glemt undertøjet?

Superstjerne deler nøgenbilleder: Men fansene taler kun om én ting

Superstjerne chokerer: Viser næsten det hele i ny kjole