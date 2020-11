Smider bombe: - Har ophævet forlovelsen

Kærligheden varer ikke altid evigt. Det har den amerikanske 'Heart Attack'- sangerinde Demi Lovato måtte sande.

Hun har haft travlt under denne corona-pandemi. Demi har fundet kærligheden tidligere på året og mistet den igen. Hun fandt nemlig sammen med den mindre kendte skuespiller Max Ehrich, men slog op med ham, angiveligt fordi hun ikke mente, at hans intentioner var ægte.

Med tårer i øjnene: Nu kan vi hele som land

Selv har Demi Lovato ikke talt om grunden for, at parret slog op tilbage i september.

Nu fik hun sat ord på, at forholdet mellem dem er slut. Foto: Ritzau Scanpix

Men som vært for dette års 'People's Choice Awards', som løb af stablen søndag aften, tog hun tyren ved hornene, da hun leverede en kæk kommentar om det forliste forhold midt i showet.

Viser gigantisk ring frem

Hun holdt nemlig en tale, hvor hun så tilbage på året, der er gået, hvor mærkeligt det har været, og hun lagde bestemt ikke skjul på, at forholdet til Max Ehrich definitivt er slut.

- Ærligt talt, så har dette år været det længste år i mit liv. Misforstå mig ikke. Det startede fantastisk ud. Jeg optrådte til Grammy-uddelingen, og jeg sang nationalsangen til Super Bowl, lød det fra sangerinden.

- Men så kom Covid-19, og alt lukkede ned. Jeg gjorde som alle andre. Jeg gik i isolation og blev forlovet. Jeg begyndte at male, fotografere, meditere, bestilte ting online, forklarede Demi Lovato om sit lockdown-liv, som minder om mange andres. Men så smed hun bomben.

- Jeg er fri for mine dæmoner

- Jeg så syv sæsoner af 'Pretty Little Liars', ophævede min forlovelse og tog ud i ørkenen for at lede efter rumvæsener. Så mere eller mindre det samme som alle andre har lavet.'

Nogle hårde år

Parrets forhold blev bekræftet tilbage i maj 2020, da de delte et billede, hvor de kyssede.

Demi Lovato har ellers ikke haft det nemt de sidste par år, hvor hun har kæmpet med afhængighed af stoffer og en spiseforstyrrelse.

I 2018 måtte Demi Lovato indlægges efter en overdosis, hun klarede dog at komme ud på den anden side og takkede specielt Justin Bieber for at inspirere hende til at komme ud af problemerne.