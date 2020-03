Smittet med corona: Country-stjernen Joe Diffie er død

Den amerikanske country-sanger Joe Diffie er død. Det oplyser en række amerikanske medier herunder det anerkendte magasin Rolling Stone.

Diffie døde 61 år gammel. Han var smittet med coronavirus.

Han blev kendt op gennem 90'erne, og han står bag hittet 'Pickup Man', der er afspillet 19 millioner gange på Youtube.

Han har haft en lang række singler på de amerikanske single-hitlister. Han var fra Tulsa i delstaten Oklahoma. Siden flyttede han til Nashville i Tennesse, hvor han blev ansat hos guitarproducenten Gibson, men han endte med at blive kontaktet af pladeselskabet Epic Records.

Ifølge Variety er det efterhånden 19 år siden, Joe Diffie sidst havde et top 10-hit. Men han nåede alligevel at have 20 top 10-hits, hvoraf fem gik nummer et. Han solgte til platin to gange og guld to gange.

Det blev meldt ud fredag, at Joe Diffie var blevet smittet coronavirus.

Han døde af komplikationer, efter han var smittet med covid-19, bekræfter hans manager til Rolling Stone.