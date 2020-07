Smittet med coronavirus: Indlagt i en uge

Skuespilleren Mel Gibson tilbragte tilbage i april en uge på hospitalet, efter han var blevet smittet med coronavirus.

Det har repræsentanter for den 64-årige skuespiller fredag bekræftet over for The Daily Telegraph Australia.

Offentligheden har indtil nu derfor ikke været bekendt med, at den kendte skuespiller har været smittet med den frygtede coronavirus.

- Han blev testet positiv i april og tilbragte en uge på hospitalet, lyder det i udtalelsen fra repræsentanterne, der fortsætter:

- Han blev behandlet med lægemidlet Remdesivir, mens han var på hospitalet, og han er blevet testet negativ mange gange efter det, men er også blevet testet positiv for antistoffer, lyder det videre.

Se også: - Jeg er fuldstændig knust

Mel Gibson er nu atter raskmeldt og er flere gange blevet spottet ude i New York iklædt et mundbind.

Mel Gibson er blandt andet kendt fra 'Mad Max' og 'Dødbringende våben'. Foto: Mike Blake

Nyheden kommer tre uger efter, at den amerikanske skuespiller Nick Cordero (41) døde som konsekvens af coronavirus, efter han havde kæmpet en hård kamp for sit liv på hospitalet.

Skuespiller døde efter coronakamp: Nu indsamler fans millioner

USA er et af de lande, der er hårdest ramt af coronavirus. Mindst 144.000 har mistet livet med coronavirus, og særligt i Florida og Texas er de hårdt ramt i øjeblikket.