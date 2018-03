Snapchat gjorde grin med voldsramt Rihanna: Hendes modsvar har kostet 3,6 milliarder

’Ville du helst give Rihanna slag eller slå Chris Brown?’

Sådan lyder det kontroversielle spørgsmål, som det sociale medie Snapchat for nylig bragte for et nyt mobilspil ’Would You Rather’.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018

Det sendte meget hurtigt Snapchats moderselskab, Snap Inc., ud i en regulær shitstorm på Twitter, fordi det meget oplagt vakte associationer til en aften i 2009, hvor Chris Brown overfaldt sin daværende kæreste Rihanna i en bil og efterfølgende blev dømt for det.

Kritikken fik hurtigt Snapchat til at trække reklamen tilbage og udsendte i den forbindelse også en kort undskyldning, og forklarede, at den har overtrådt deres retningslinjer.

Det skriver blandt andre The Guardian.

Skam jer!

Men reklamen var naturligvis for længst blevet foreviget på adskillige andre sociale medier.

En af hovedpersonerne i reklamen, sangerinden Rihanna, var hurtig til at reagere på ordlyden i den omstridte spil-reklame i et ’Stories’-opslag på Snapchats konkurrerende medie Instagram.

- Jeg ville gerne kalde det uvidenhed, men jeg ved, at I ikke er så dumme! I brugte penge på at levendegøre noget, som med vilje bringer skam over ofre for vold i hjemmet og gjorde det til en vittighed!!! Lød det blandt andet fra verdensstjernen i et opslag, som hun lagde ud torsdag.

- Dette handler ikke om mine personlige følelser, for dem har jeg ikke mange af… men alle kvinder, børn og mænd, som har været ofre for vold i hjemmet, og særligt dem, som stadig sidder i det… I har svigtet os! Skam jer, fortsætter hun i sin ’story’, som hun slutter af med at opfordre folk til helt at droppe Snapchat.

En milliard dollars

I kølvandet på den negative omtale faldt aktierne i Snap med 5 procent. Henover natten fik selskabet således barberet næsten 600 millioner dollars – svarende til 3,6 milliarder danske kroner – af selskabets værdi, skriver CNBC.

Efter Rihannas Instagram-historie har en talsmand fra Snapchat forklaret og undskyldt på vegne af selskabet:

’Denne reklame er ulækker og skulle aldrig have været på vores service. Vi er så kede af, at vi begik den skrækkelige fejltagelse at lade den komme igennem. Vi er ved at efterforske, hvordan det kunne ske, så vi kan sikre os, at det aldrig sker igen’, lyder det i en email.