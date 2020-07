Snydt til at sende hilsen til dømt pædofil

'Tiger King' blev en bragende succes, da Netflix tidligere i år udgav dokumentarserien med det specielle persongalleri, som også hurtigt blev populære personer på internettet.

I starten af maj dummede Carole Baskin sig dog, da hun troede, at hun skulle give sit første store tv-interview til Jimmy Fallon fra 'The Tonight Show'. Det viste sig dog, at det bare var to spøgefulde YouTube-kendisser, der snød hende til at tale ud om serien.

Det er ikke første gang, at Carole Baskin bliver snydt - og det er ikke første gang, at Tom Armstrong har snydt en kendis. Foto: Privat

Nu er hun igen kommet i problemer på det store internet, og måske 'Tiger King'-stjernen skal til at blive lidt bedre til kildekritik i fremtiden.

- Jeg er død om få måneder

For nylig sendte hun nemlig en hilsen til den australske entertainer Rolf Harris, der i 2014 blev dømt for 12 tilfælde af seksuelle overgreb på fire forskellige piger, hvor den ene kun var syv eller otte på tidspunktet for overgrebet.

Derudover nævnte hun også den afdøde engelske tv-vært Jimmy Savile, der efter sin død blev anklaget for adskillige overgreb på børn. Jimmy Savile døde i 2011 som 84-årig og nåede ikke at blive dømt.

- Hej Rolf Harris. Alle dine børn ville gerne gå sammen og fortælle dig, at du virkelig har rørt dem, og at de elsker alt, hvad du har gjort for dem. Jeg hører, at der er mange gode historier om dig og din bedste ven, Jimmy Savile. Jeg kan ikke vente med at høre dem. Stort tillykke med fødselsdagen, Rolf, siger Carole Baskin i videoen.

Det er den australske komiker Tom Armstrong, der har snydt 'Tiger King'-stjernen til at sende den hovedrystende hilsen. Det fortæller han selv på Twitter, hvor han viser klippet frem.

If this doesn’t break the internet I give up? Carole Baskin shouts out Rolf Harris and Jimmy Savile pic.twitter.com/9RsICCRXwK — Tom Armstrong (@TomoArmstrong) July 14, 2020

Flere Twitter-brugere kommenterer opslaget og slår fast, at de ikke synes, det er sjovt fundet på af komikeren, og at han burde tænke på de mange ofre, som Rolf Harris og Jimmy Savile har begået overgreb mod.

Carole Baskin synes heller ikke, at det er sjovt, og hun understreger over for Metro, at hun ikke vidste, hvem de to var.

- Jeg er forbløffet over, hvor langt folk vil folk vil gå (og hvor meget de vil ofre) for at svine mit omdømme til. Jeg har selvfølgelig aldrig hørt om Rolf Harris eller Jimmy Savile, og jeg ville ikke have lavet Cameo-videoen, hvis jeg havde, siger hun.

På Cameo kan man ønske videoer fra forskellige kendisser - heriblandt altså Carole Baskin. Det fremgår, at 'Tiger King'-stjernen opkræver 299 dollars - lige i underkanten af 2000 kroner - for videoerne.

Det er ikke første gang, at Tom Armstrong snyder et kendt ansigt til at sende en hilsen til en kriminel. Tidligere i juli fik han den amerikanske skuespillerinde Beverley Mitchell til at lave en video for Ivan Milat, der er Australiens mest notoriske seriemorder og er dømt for at begå syv mord fra 1989 til 1993. Det skriver news.com.au.

