Søn i modangreb: Deler mors bryst-billede

Brooklyn Beckham har valgt at dele sin mors bryst-billede, hvor hun reklamerer for sin nye tøjkollektion, efter det er blevet slettet fra Instagram

Det vakte i den grad opmærksomhed, da Victoria Beckham, der i dag arbejder som modedesigner, fredag delte et meget eksplicit billede på Instagram, hvor hun angiveligt selv er iført en gennemsigtig trøje, der ikke efterlader noget til fantasien, og hvor man kan se bare bryster.

Flere fans var bestemt ikke begejstrede for den nye beklædningsgenstand, som Victoria Beckham - kendt som 'Posh Spice' fra Spice Girls - selv har designet, og udtrykte deres utilfredshed i kommentarfeltet under billedet.

'Er det her tilladt?', spurgte en.

Se også: Svines til efter bryst-billede: Klamt og obskønt

'Lidt klamt. Ingen klasse eller intet mode over det overhovedet', skrev en anden.

'Hvad med at lave noget tøj, man faktisk kan gå i?', spurgte en tredje, mens en fjerde fortsatte:

'Obskønt! Ugh!'

Victoria Beckham er gift med den tidligere fodboldstjerne David Beckham. Sammen har de fire børn. Foto: Chris Pizzello

Se også: Medier: Beckhams smittet med corona efter fest

Andre advarede Victoria Beckham om, at opslaget nok ville blive fjernet, da Instagram ikke tillader nøgenhed på den sociale platform.

Siden er billedet da også blevet slettet fra det sociale medie, men det har ikke forhindret Victoria Beckhams 21-årige søn Brooklyn Beckham i at dele det på sin Instagram-profil, hvor han viser støtte til sin mor. Her er billedet endnu ikke blevet slettet.

'Held og lykke mor. Jeg elsker dig', skriver han til billedet, der har fået tusindvis af reaktioner:

'Hvorfor fanden vil du være komfortabel med at gå rundt i det her tøj i offentligheden', skriver en.

Se også: Bekræfter rygter: Skal giftes med rigmandsdatter

'Undskyld, men det er et nej fra mig', skriver en anden, mens andre hylder Victoria Beckham for hendes mod og roser Brooklyn Beckham for at støtte hende:

'Hell yeah. Dejligt at du er loyal overfor din mor'.

Andre undrer sig over, hvorfor Brooklyn Beckham vælger at dele brystbilledet.

'Er det din mors bryster. What the fuck', skriver en for eksempel, mens andre fortsætter i samme stil.

Hverken Brooklyn Beckham eller Victoria Beckham er kommet med yderligere kommentarer til delingen af det meget omtalte brystbillede.