Søn om sin verdensberømte mor: - Hun kan godt smile

Den 46-årige modedesigner Victoria Beckham er kendt for sin højtidelige trutmund og for stort set aldrig at smile. Men nu viser hendes 15-årige søn Cruz Beckham et sjældent billede på Instagram, hvor hans mor faktisk smiler ret meget.

Cruz Beckham lagde tidligere i dag billedet ud, hvor han står sammen med sin verdensberømte mor, Victoria Beckham. Og hun præsenterer et stort hvidt tandpastasmil for kameraet. Til billedet skriver Cruz lidt drillende:

'Tilsyneladende kan min mor godt smile.'

Den tidligere fodboldspiller David Beckham kunne ikke dy sig for at kommentere sin søns opslag og skrev følgende drillende tekst:

'Hvor hvide er mors tænder? Det er Ross fra 'Venner'.

David Beckham refererer i sin tekst til skuespilleren David Schwimmer, der i sin rolle som Ross Geller i tv-serien 'Venner' i sjette sæson i et afsnit får lavet sine tænder ekstremt hvide før en date.

Her ses Ross fra tv-serien 'Venner' med sin ekstremt hvide tænder lige før en date. Foto: Universal

I september måned forklarede Victoria Beckham i magasinet Glamour, hvorfor hun meget sjældent smiler offentligt.

- I fortiden har jeg sandsynligvis gemt mig bag et skjold. Her tænker jeg f.eks. på, at jeg sjældent har vist mit smil offentligt. Der er dog mindre af det nu, forklarede Victoria og tilføjede:

- Der er noget meget befriende over at omfavne, hvem jeg er som 45-årig. At føle selvtillid og føle sig tilfreds.

Herunder kan du se fire billeder, hvor Victoria Beckham som vanligt ikke smiler offentligt:

David Beckham smiler venligt, mens Victoria ser sur ud. Foto: AP

David og Victoria til modeuge i London i 2018. Victoria smiler ikke. Foto: AP

Victoria uden smil sammen med David i 2019. Foto: Shutterstock