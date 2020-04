Søster raser mod Meghan: - Det er egoistisk

Den 54-årige Samantha Markle langer ud efter lillesøsteren, den tidligere engelske hertuginde Meghan Markle.

Samantha Markle har udtalt til Daily Star, at Meghan Markle begyndte at tage afstand til sine venner og familie, da hun blev kendt for sin store rolle i den amerikanske tv-serie 'Suits'.

- Der er ikke nogen undskyldninger for at opføre sig sådan. Der er ikke nogen, der har behandlet hende dårligt. Det er egoistisk, og hun har opført sig som et egern, der hamstrede nødder for at overleve vinteren, siger Samantha Markle om lillesøsteren til Daily Star.

Parret prins Harry og Meghan Markle har sammen sønnen, Archie. Foto: AP/Alastair Grant.

Meghan Markle havde allerede taget afstand til familie og venner efter rollen i 'Suits', men da hun fandt sammen med prins Harry, gik det først rigtig galt i familien. Derefter begyndte hun at skære flere familiemedlemmer fra.

- Da hun blev kærester med prins Harry, besluttede hun sig for, at skære alle fra, fordi hun var bekymret for, om folk kun ville have hendes penge. Det er fuldstændig skørt. Der ikke nogen, der vil have noget fra hende, siger Samantha Markle.

Søsteren fortæller, at Meghan Markle ikke har været taknemlig for noget af det, deres far har gjort for hende, og da han fik to hjerteanfald, kontaktede Meghan Markle ham ikke.

Ifølge Samantha Markle har Meghan Markle i dag kun kontakt med sin mor, Doria Ragland.

Ikke tilfreds

Meghan Markles far, Thomas Markle, har tidligere været åben omkring, at forholdet til datteren Meghan ikke er en dans på røde roser, og at han angiveligt ikke har måttet se sit barnebarn, Archie, som Meghan har sammen med prins Harry.

Thomas Markle, der er far til Meghan Markle. Foto: Ritzau Scanpix/SplashNews.com.

I et tidligere interview til Channel 5 har han også udtalt, at han ikke er tilfreds med sin datter og svigersøns beslutning om at trække sig tilbage fra kongehuset.

- Da de blev gift, tog de imod en forpligtelse, og forpligtelsen er at blive en del af kongefamilien og at repræsentere kongefamilien, og det ville være åndssvagt af dem ikke at gøre det, sagde han i interviewet og fortsætter:

- At Meghan og Harry adskiller sig fra de kongelige ... det er skuffende, for hun (Meghan, red.) har faktisk fået alle pigers drøm opfyldt. Alle unge piger vil gerne blive prinsesser, og hun fik det, og nu smider hun det væk. Det ser ud, som om hun smider det væk for penge.